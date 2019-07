Polizei Salzgitter

Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter

Peine

vom Dienstag, 9. Juli 2019:

Salzgitter (ots)

Salzgitter Lebenstedt: Beim Schwimmen im Salzgittersee bestohlen

Montag, 08.07.2019, gegen 19:00 Uhr

Während ein 41-jähriger Mann im Salzgittersee am frühen Montagabend beim Schwimmen war, entwendeten zwei unbekannte Täter aus seinen am Ufer abgelegten Sachen das darin befindliche Portmonee. Hierin befanden sich diverse persönliche Sachen sowie Bargeld. Der entstandene Schaden wird mit rund 200,-- Euro angegeben. Hinweise: 05341 / 1897-0.

Salzgitter Lebenstedt: Elektrofahrrad entwendet

Montag, 08.07.2019, zwischen 16:00 Uhr und 18:15 Uhr

Bislang nicht ermittelte Täter entwendeten am Montagnachmittag, zwischen 16:00 Uhr und 18:15 Uhr, ein an einem Fahrradständer in der Neißestraße gesichert abgestelltes E-Mountainbike. Der Wert des grau/grünen Mountainbike der Marke Drive beträgt zirka 1500,-- Euro. Hinweise: 05341 / 1897-0.

Salzgitter Watenstedt: Dieselkraftstoff entwendet

Freitag, 05.07.2019, 15:15 Uhr bis Sonntag, 07.07.2019, 04:35 Uhr

In der Zeit zwischen Freitagnachmittag und Sonntagfrüh beschädigten unbekannte Täter die Planer eines zum Parken in Watenstedt, Hainholzweg, abgestellten LKW. Zudem zapften sie zirka 150 Liter Dieselkraftstoff aus dem Tank ab, nachdem der Tankdeckel aufgebrochen worden war. Der entstandene Sachschaden wird auf zirka 2250,-- Euro geschätzt. Hinweise: 05341 / 1897-0.

Salzgitter Bad: räuberischer Diebstahl

Montag, 08.07.2019, gegen 15:50 Uhr

Am Montagnachmittag versuchten fünf bislang unbekannte Täter im Kassenbereich eines Discounters in der Breslauer Straße unter Ablenkung der Kassiererin mehrere Schachteln Zigaretten zu entwenden. Hierbei wurden sie vom Personal des Discounters beobachtet und sollten beim Verlassen des Marktes angesprochen werden. Beim Versuch einen Täter festzuhalten, versuchte dieser sich loszureißen und hierbei soll dieser Täter auch nach einer 28-jährigen Mitarbeiterin getreten haben. Bei dem Gerangel blieb eine Weste des Täters und ein Teil der Beute zurück. Letztendlich konnten alle fünf unbekannten Männer in Richtung des angrenzenden Parkplatzes eines Einkaufcenters fliehen. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief negativ. Die Mitarbeiter des Discounters blieben glücklicherweise unverletzt. Beschreibung der vermutlich osteuropäischen Täter: 1. Täter: schlank, 185 cm groß, zirka 25-30 Jahre alt, braunes Haar, schwarzer Kapuzenpullover mit "Jack &Jones" Aufdruck; 2. Täter: Untersetzte Figur, 180 cm groß, 35-40 Jahre alt, Vollbart und kurze braune Haare, hellblaues Hemd mit blauer Jacke; 3. Täter: untersetzte Figur, 170 - 175 cm groß, 35-40 Jahre alt, Vollbart und schüttere dunkle Haare, dunkle Oberbekleidung; 4. Täter: schlank, dunkles Haar, 30 Jahre alt, blauer Kapuzenpullover, schwarze Umhängetasche; 5. Täter: schlank, dunkle Haare, 180 - 185 cm groß, 25 - 30 Jahre alt, schwarze Jacke. Hinweise: 05341 / 1897-0

