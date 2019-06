Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 190611-2: Tankstellenräuber in Untersuchungshaft - Hürth

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Ein 24-jähriger Mann aus Unna stellte sich der Polizei. Wir berichteten von der Tat in der Pressemeldung: 190527-1: Raub auf Tankstelle.

Am Freitag (07. Juni) meldete sich um 23:30 Uhr ein 24-Jähriger bei der Polizeileitstelle in Unna und gab an, einer der flüchtigen Täter nach Raub auf eine Tankstelle in Hürth zu sein. Polizeibeamte nahmen ihn an seiner Wohnanschrift fest. Die Ermittlungen des Kriminalkommissariates 13 in Hürth dauern an. (bm)

