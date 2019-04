Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Polizei Altenkirchen: Pressemeldung vom 17.04.2019

PD Neuwied (ots)

Altenkirchen -

Einbruchsdiebstahl in Pkw; 300EUR aus dem Fahrzeug erbeutet, Zeugenaufruf

Am 17.04.2019, in dem Zeitraum vom 16:45 Uhr bis 18:15 Uhr, kam es in Altenkirchen, Parkanlage Sportstätte ASG Altenkirchen, zu einem Einbruchsdiebstahl in einen abgestellten Pkw. Konkret wurde durch unbekannte Täter die Seitenscheibe der Beifahrertüre mit einem unbekannten Gegenstand eingeschlagen und die Handtasche der Geschädigten entnommen. In der Handtasche befanden sich unter anderem 300EUR Bargeld und diverse Dokumente und Karten. Die Schadenshöhe dürfte sich auf zirka 750EUR belaufen. Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Altenkirchen unter der Telefonnummer 02681/9460 oder per E-Mail: pialtenkirchen@polizei.rlp.de.

