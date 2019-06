Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 190611-1: LKW-Fahrer nach Pfandunterschlagung gesucht - Kerpen/Frankfurt

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Ein 44-jähriger Mann ist mit einer hohen Bargeldsumme nicht wie vereinbart nach Kerpen zurückgekehrt. Die Polizei sucht nach Hinweisen.

Beauftragt von einem Getränkehandel fuhr ein 44-jähriger LKW-Fahrer mit seinem Sattelzug am Samstag (08. Juni) um 13:00 Uhr von Kerpen nach Frankfurt. Dort sollte seine Ladung, bestehend aus Leergut im fünfstelligen Eurobereich, eingetauscht werden. Dazu kam es ersten Ermittlungen zufolge auch in Frankfurt. Da sich der Fahrer nicht zurückmeldete, recherchierte der Berechtigte des Handels nach dem Fahrer und ortete den LKW am Rastplatz "Medenbach Ost" an der BAB3. Dort stand der verlassene Sattelzug. Ermittlungen ergaben, dass sich der Fahrer von dort aus mit einem Taxi abholen ließ. An einem Bahnhof in Heilbronn verliert sich die Spur. Hinweise auf ein Verbrechen liegen derzeit nicht vor. Die Polizei in Kerpen hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen. (bm)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis

Leitungsstab/Sachgebiet 2

Polizeipressestelle

Telefon: 02233 52-3305

Fax: 02233 52-3309

Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de



Original-Content von: Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell