POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Mittwoch, 10. Juli 2019:

Wolfenbüttel (ots)

Schandelah: Einbruch in Grundschule

Freitag, 05.07.2019, bis Montag, 08.07.2019

Am vergangenen Wochenende drangen unbekannte Täter nach Aufhebeln einer Tür in das Lehrerzimmer der Grundschule in Schandelah ein. Das Lehrerzimmer wurde offenbar nach Wertvollem durchsucht, entwendet wurde jedoch nach ersten Erkenntnissen nichts. Der entstandene Sachschaden wird hingegen auf rund 1000,-- Euro geschätzt. Hinweise: 05331 / 933-0.

Remlingen: Scheibe eingeschlagen

Montag, 08.07.2019, zwischen 16:00 Uhr und 20:00 Uhr

Unbekannte Täter zerstörten mit einem unbekannten Gegenstand am Montagnachmittag die äußere Glasscheibe eines Fensters an der Realschule in Remlingen. Der Sachschaden beträgt zirka 300,-- Euro. Hinweise: 05331 / 933-0.

Sickte: Geldbörse aus Einkaufswagen gestohlen

Montag, 08.07.2019, gegen 20:00 Uhr

Einer 31-jährigen Frau aus Sickte ist am Montagabend die Geldbörse, welche sie kurzzeitig im Einkaufswagen nach dem Einkauf in einem Einkaufsmarkt in der Bahnhofstraße vergessen hatte, entwendet worden. Der Schaden beträgt rund 200,-- Euro. Hinweise: 05331 / 933-0.

