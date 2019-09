Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Diebstahl aus Kfz- Täter haben es auf Bekleidung abgesehen

Vlotho (ots)

(kup) Bereits in der Nacht von Sonntag (1.9.) auf Montag brachen bislang unbekannte Täter in zwei Autos am Hessenland ein. In einem Fall gingen die Unbekannten einen schwarzen Hyundai ein. Aus dem Innern des Wagens entwendeten sie einen grauen Pullover sowie zwei schwarze Baseballkappen. In einem zweiten Fall verschafften sich die Täter Zugang zu einem silbernen Skoda Oktavia. Aus dem Wagen nahmen sie einen gefüllten Windelrucksack sowie einen silbernen Drehmomentschlüssel mit. Der entstandene Gesamtschaden beider Taten beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Hinweise zu den Taten erbittet die Direktion Kriminalität unter 05221 - 888 0.

