Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Ladendiebstahl - Täter entwendet Lego-Spielzeug

Herford (ots)

(kup) Am Mittwoch (4.9.), um 19:15 Uhr, beging ein 36-jähriger Mann einen Ladendiebstahl in einer Drogerie an der Brüderstraße. Der Bielefelder steckte sich noch im Geschäft diverse Artikel in die Hosentaschen sowie in seinen Rucksack. Neben zwei Drogerieartikeln hatte er es vor allem auf Lego-Spielzeug abgesehen - sechs Artikel entwendete der Täter. Dank des aufmerksamen Ladendetektives konnte der zunächst flüchtende Mann im Bereich der Abteistraße gefasst werden. Der Wert des Diebesgutes beläuft sich auf mindesten 140 Euro.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Herford

Pressestelle Herford

Telefon: 05221 888 1250

E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell