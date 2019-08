Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Wissen - Verkehrsunfall mit Verkehrsunfallflucht

57537 Wissen, Hachenburger Str. 31 (ots)

Eine 41-jährige Fahrzeughalterin hatte ihren Pkw Mercedes Benz während ihres Urlaubs vom 02.08.2019 bis zum 10.08.2019 vor dem Haus abgestellt. Nach der Rückkehr bemerkte sie eine Beschädigung an ihrem Fahrzeug. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer stieß mit seinem Fahrzeug gegen die Frontschürze ihres Pkw. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1500,-EUR an ihrem Fahrzeug. Eigene Nachforschungen nach dem Unfallverursacher blieben erfolglos. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiwache Wissen entgegen.

