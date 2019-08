Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Wissen - Verkehrsunfall mit Verkehrsunfallflucht

57537 Wissen, Dörnerstr. (ots)

Ein 19-jähriger Fahrzeugführer hatte seinen PKW VW Tiguan am Mi., 14.08.2019, rückwärts in einer Parktasche auf dem Parkplatz der Berufsschule Wissen abgestellt. Eine bislang unbekannte Fahrzeugführerin stellte ihren PKW vorwärts links daneben ab. Beim rückwärts Wegfahren streifte die unbekannte Fahrzeugführerin gegen 13:05 Uhr den PKW VW Tiguan vorne rechts an der Stoßstange und dem Kotflügel, wobei Sachschaden entstand. Die unbekannte Fahrzeugführerin entfernte sich von der Unfallörtlichkeit ohne sich um den angerichteten Sachschaden zu kümmern. Weitere Hinweise zur unbekannten Fahrzeugführerin oder deren Fahrzeug bestehen nicht. Mögliche weitere Zeugen des Unfallhergangs werden gebeten sich bei der Polizeiwache Wissen zu melden.

