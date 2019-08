Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Asbach - Heckscheibe von Pkw zerstört

Asbach (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag (12./13.08.2019) wurde die Heckscheibe eines Daimler-Benz zerstört. Der Pkw war vor einem Haus in der Walgenbacher Straße abgestellt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Straßenhaus



Telefon: 02634/9520

www.polizei.rlp.de/pd.neuwied



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell