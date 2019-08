Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Buchholz - Scheibe am Bürgerhaus in Kölsch-Büllesbach eingeworfen

Buchholz (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag (12./13.08.2019) wurde eine Scheibe des Bürger-/Mehrgenerationenhauses in Kölsch-Büllesbach eingeschlagen. Ebenso wurden Säcke, die neben dem Altkleidercontainer gegenüber abgestellt waren aufgerissen und auf dem angrenzenden Parkplatz zerstreut. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden.

