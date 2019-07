Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mülltonnenbrand

Stuttgart - West (ots)

Aus unbekannter Ursache haben am Samstag (13.07.2019) zwei Mülltonnen in einem Hinterhof gebrannt. Anwohner eines Mehrfamilienhauses an der Lindenspürstraße bemerkten gegen 18.20 Uhr Flammen, die aus zwei Papiermülltonnen schlugen und alarmierten die Feuerwehr. Die Einsatzkräfte konnten das Feuer rasch löschen, dennoch brannte eine Tonne völlig nieder, die zweite schmolz bis zur Hälfte, eine Betontrennwand hinter den Papiertonnen wurde verrußt. Nach ersten Schätzungen entstand durch den Brand lediglich ein geringer Sachschaden.

