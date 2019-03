Polizei Korbach

POL-KB: Edertal-Affoldern - Einbruch in Tankstelle - Montag 11.03.2019 02:00 Uhr

Korbach (ots)

In der vergangenen Nacht gegen 02:00 Uhr wurde in eine Tankstelle in der Brückenstraße eingebrochen. Ein unbekannter Täter hebelte mit Brachialgewalt die Eingangstür auf und verschaffte sich so Zutritt zum Verkaufsraum. Dort verdunkelte der Täter zunächst, mit einem mitgebrachten Müllsack, den Getränkekühlschrank. Anschließend entwendete er Tabakwaren im Wert von mehreren Tausend Euro. Der Eigentümer, der in unmittelbarer Nähe des Tatortes wohnt, war durch Bewegungsmelder über sein Handy alarmiert worden. Er konnte nach Eintreffen in der Tankstelle aber nur noch eine dunkel gekleidete Person in Richtung Kasseler Straße weglaufen sehen. Bereits vor drei Wochen überraschte der Eigentümer drei Täter, die versucht hatten einzubrechen. Auch diese konnten flüchten. Die Polizei sucht nun Zeugen, die in der vergangenen Nacht oder evtl. auch schon vorher verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Hinweise die zur Aufklärung beitragen können, bitte an die Kriminalpolizei in Korbach Tel.: 05631-971-0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle.

Jörg Dämmer Polizeihauptkommissar

