POL-KB: Bromskirchen - Wohnungseinbruch Einfamilienhaus - Samstag 09.03.2019 zw. 13:30 Uhr und 21:20 Uhr

Korbach (ots)

Der Eigentümer eines Einfamilienhauses in Bromskirchen verließ mit seiner Familie am vergangenen Samstag gegen 13:30 Uhr sein Einfamilienhaus in der Straße "Unterm Stein". Als er am Abend gegen 21:20 Uhr wieder zurückkehrte, stellte er fest, dass unbekannter Täter die Terrassentür aufgehebelt und sämtliche Schränke durchwühlt hatte. Es wurden Wertgegenstände und Bargeld im Wert 2500 Euro entwendet. Der angerichtete Schaden beträgt 500 Euro. Hinweise die zur Aufklärung beitragen können, bitte an die Polizeistation Frankenberg Tel.: 06451-7203-0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle.

