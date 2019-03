Polizei Korbach

POL-KB: Korbach - Versuchter Pkw-Aufbruch - Donnerstag 07.03.2019, 09:00 - 09:30 Uhr

Korbach (ots)

Die 65-jährige Besitzerin eines schwarzen Pkw Dacia Duster stellte gestern Morgen gg. 09:00 Uhr ihren Pkw in Korbach auf dem Parkplatz vor dem Friedhof in der Friedrich-Bangert-Straße zum Parken ab. Als sie nach einer halben Stunde wieder an ihr Fahrzeug zurückkehrte, hatte ein unbekannter Täter auf der Beifahrerseite versucht das Türschloss aufzubrechen. Vermutlich wurde der Täter bei der Tatausführung gestört. Der Sachschaden beträgt 150 Euro. Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise die zur Aufklärung beitragen können, bitte an die Polizeistation Korbach Tel.: 05631-971-0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle.

