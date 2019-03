Polizei Korbach

POL-KB: Frankenberg-Haubern - Diebstahl Alu-Felgen aus Carport

Korbach (ots)

Am vergangenen Samstag in der Zeit zwischen 13:30 und 15:30 Uhr wurden in Haubern in der Straße "Wannweg" vier Alu-Felgen mit Bereifung aus einem Carport entwendet. Der Wert der Fahrzeugreifen beträgt 500 Euro. Verdächtig ist ein weißer DB Sprinter (geschlossener Kasten) mit KS-Kennzeichen und der Aufschrift "Klüngelskerl". Vermutlich handelte es sich bei dem Fahrzeug um einen Schrottsammler, der an diesem Nachmittag durch den Ort gefahren ist. Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen, die insbesondere nähere Angaben zu dem genannten Fahrzeug machen können. Hinweise die zur Aufklärung beitragen können, bitte an die Polizeistation Frankenberg Tel.: 06451-7203-0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle.

Jörg Dämmer Polizeihauptkommissar

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Nordhessen

Polizeidirektion Waldeck-Frankenberg

Pommernstr. 41

34497 Korbach

Pressestelle



Telefon: 05631/971 160 oder -161

Fax: 05631/971 165

E-Mail: pp-poea-korbach-ast.ppnh@polizei.hessen.de

http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell