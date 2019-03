Polizei Korbach

POL-KB: Edertal-Giflitz - Einbruch in Lebensmittelmarkt

Korbach (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag gegen 03:40 Uhr wurde in Edertal-Giflitz in der Straße "Am Kornhaus" in einen Lebensmittelmarkt eingebrochen. Der oder die Täter schlugen mit einem Gullydeckel, der auf dem anliegenden Parkplatz aus dem Boden gehoben worden war, die Scheibe einer Nebeneingangstür ein. Anschließend drangen sie in den Verkaufsraum des Lebensmittelmarktes ein und entwendeten aus dem Kassenbereich Zigaretten im Wert von 4000 Euro. Der oder die Täter flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Der Polizei wurden Hinweise auf einen weißen Pkw, vermutlich der Marke Audi, bekannt. Bei diesem Pkw sollen die hinteren Scheiben und Rücklichter stark getönt sein. Die Polizei ist auf der Suche nach weiteren Zeugen die Angaben zum Tathergang oder aber auch verdächtige Wahrnehmungen bzgl. des Pkw´s gemacht haben. Hinweise die zur Aufklärung beitragen können, bitte an die Polizeistation Bad Wildungen Tel.: 05621/7090-0 oder jeder anderen Polizeidienststelle.

