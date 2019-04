Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Beschädigung der semimobilen Geschwindigkeitsmessanlage (Trailer)durch Brandstiftung

Trier, A1, Rastplatz Polbach (ots)

Am 10.04.2019, vermutlich gegen 03:00 Uhr wurde auf der A 1, Rastanlage Polbach, Gemarkung Sehlem, die semimobile Geschwindigkeitsmessanlage, auch Trailer genannt, durch unbekannte Täter in Brand gesetzt. An zwei Stellen wurde ein Brandbeschleuniger auf bzw. an den Trailer geschüttet und angezündet. Die Anlage wurde dadurch erheblich beschädigt. Der Schaden dürfte deutlich im fünfstelligen Bereich liegen.

Die Polizeiautobahnstation Schweich bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 06502/91650 oder der E-Mail Adresse pastschweich@polizei.rlp.de zu melden.

Polizeiautobahnstation Schweich



POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER



Leinenhof

54338 Schweich

Tel.: 06502/9165-0

Fax: 06502/9165-50

pastschweich@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de





Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell