Polizei Gütersloh

POL-GT: Versuchter Einbruch in Büroräume

Gütersloh (ots)

Schloß Holte-Stukenbrock (FK) - Bislang unbekannte Täter haben zwischen Freitagnachmittag (05.07., 16.30 Uhr) und Montagmorgen (08.07., 08.20 Uhr) versucht in ein Büro an der Holter Straße einzubrechen.

Die Täter hebelten vergeblich an einer Tür. In dem Tatzeitraum ist es an der Holter Straße zu weiteren Einbrüchen gekommen. Diese wurden am Montag bereits veröffentlicht. ( https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/23127/4317905 ) Ein Tatzusammenhang ist nicht auszuschließen.

Die Kreispolizeibehörde sucht Zeugen. Wer hat rund um den angegebenen Tatzeitraum am Tatort oder in dessen Umgebung verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

