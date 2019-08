Polizei Coesfeld

POL-COE: Ascheberg, Herbern, Forsthövel-Immelbrink/ Brand einer Angelhütte

Coesfeld (ots)

Der Brand einer Holzhütte an einem Fischteich in der Herberner Bauernschaft Forsthövel-Immelbrink hat Feuerwehr und Polizei am späten Montagnachmittag (05.08.) um 17.30 Uhr beschäftigt. Hinweise auf eine vorsätzliche Inbrandsetzung haben sich nicht ergeben. Da der Brandort im Zuge der Löscharbeiten stark verändert werden musste, gestaltet sich die Spurensuche schwierig.

