Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Carl-Sonnenschein-Straße/ Palettenbrand in Lagerhalle

Coesfeld (ots)

Zwei Paletten mit Plastikeimern gerieten am Montagnachmittag (05.08.) um 16.20 Uhr in einer Lagerhalle in der Carl-Sonnenschein-Straße in Lüdinghausen in Brand. Bereits vor Eintreffen der Feuerwehr konnten Mitarbeiter der Firma den Brand löschen. Die Brandursache könnte nach ersten Ermittlungen der Polizei in einem unglücklichen Geschehen durch planmäßige Arbeiten mit einem Gasbrenner liegen.

