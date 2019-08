Polizei Coesfeld

POL-COE: Olfen, Rönhagenweg/ Vier Anrufe falscher Polizisten

Coesfeld (ots)

Vier Trickanrufe falscher Polizisten, alle am Rönhagenweg in Olfen, verzeichnete die Polizei am Montagmorgen (05.08.). In allen Fällen gingen die Trickbetrüger leer aus. Die Angerufenen erkannten die Masche, beendeten die Gespräche und erstatteten Anzeige bei der echten Polizei.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell