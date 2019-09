Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: PKW-Fahrer verstorben - Brühl

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Ein 64-jähriger PKW-Fahrer aus Kerpen verursachte heute (05. September) um 14.20 Uhr an der Kreuzung Römerstraße / Kaiserstraße einen sehr leichten Auffahrunfall.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand geht die Polizei davon aus, dass der Mann unmittelbar vor dem Unfall in eine medizinische Notsituation geriet und dadurch die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Trotz eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen durch den Rettungsdienst verstarb der Mann am Nachmittag in einem Krankenhaus. (mp)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis

Leitungsstab/Sachgebiet 2

Polizeipressestelle

Telefon: 02233 52-3305

Fax: 02233 52-3309

Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de



Original-Content von: Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell