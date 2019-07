Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Automarder klaut Geldbörse

Halver (ots)

Am letzten Wochenende knackten Unbekannte einen silbernen Opel Zafira, der an der Schillerstraße abgeparkt war. Die Täter klauten diverse Werkzeuge (Bohrschrauber) und hinterließen Sachschäden.

Zwischen dem 18.07.2019, ca. 21:30 Uhr und dem 19.07.2019, ca. 05:50, schlug/en ein unbekannte/r Täter die Seitenscheibe der Fahrerseite des grauen Skoda Fabia Auf der Löbke ein. Dabei entstand Sachschaden. Münzgeld sowie eine Sparkassenkarte wurden aus dem Portemonnaie aus dem Seitenfach der Fahrertür entwendet. Es entstand Sachschaden.

Automarder schlugen am späten Samstagabend an der Bahnhofstraße die Scheibe eines VW Passat ein. Aus dem Fach der Fahrertür verschwand zwischen 22 und 00.15 Uhr eine Geldbörse. Es entstanden mehrere hundert Euro Sachschaden. Lassen Sie keine Wertgegenstände in Fahrzeugen zurück! Ein Auto ist kein Tresor. Die Diebe kennen jedes noch so sicher geglaubte Versteck.

Am 20.07.2019, gegen 23.15 Uhr, stellten die Eigentümer eines Hauses fest, dass unbekannte Täter versucht hatten, eine seitlich gelegene Holztür des Hauses Am Nocken aufzubrechen. Es entstand Sachschaden.

Hinweise zum aktuellen Fall nimmt die Wache Halver entgegen (9199-0).

