Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Mountainbike geklaut

Bach verschmutzt

Plettenberg (ots)

Fahrraddiebstahl am Radunterstand an der Breddestraße. Bereits letzten Donnerstag, zwischen 7 und 18 Uhr, verschwand dort ein Mountainbike. Die Tat wurde Samstagmorgen angezeigt. Diebe durchtrennten ein Fahrradschloss. Sie nahmen das anthrazit/rot/weiße Rad vom Typ "Bergamont Rockaddict 63 e2" mit.

Polizeieinsatz im Gewerbegebiet Köbbinghauser Hammer am Freitagmorgen. Auf der Oberfläche des Elsebaches konnte nahe einer Brücke an der Daimlerstraße eine bislang unbekannte Substanz festgestellt werden. Die Feuerwehr richtete eine Ölsperre ein. Die Untere Wasserbehörde erschien am Ort des Geschehens. Die Polizei hat Ermittlungen zum bisher unbekannten Verursacher aufgenommen.

Hinweise nimmt die Wache Plettenberg unter 9199-0 entgegen.

