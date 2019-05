Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Maibaum angesägt

Saarburg (ots)

In der Nacht vom 30.04.2019 auf den 01.05.2019 wurde in Saarburg, auf dem Wiesengelände im Bereich der Leukmündung an der Saar, durch bislang unbekannte Täter ein dort aufgestellter Maibaum angesägt. Hierbei wurde der durch den Saarburger Heimatverein aufgestellte, ca. 15 Meter hohe Baum offenbar mit einer Handsäge (z.B. Fuchs-schwanz) in einer Höhe von ca. 60 cm über dem Boden zu etwa drei Vierteln durchgeschnitten, ohne dass er umstürzte.

Besonders gefährlich ist, dass der Baum in diesem geschwächten Zustand sich selbst überlassen wurde und jederzeit durch einen Windstoß, o.ä., unkontrolliert hätte umstürzen können. Durch den Umstand, dass am darauffolgenden Maifeiertag sehr viele Spaziergänger und Touristen in diesem Bereich unterwegs waren, wird das Gefahrenpotential dieser Aktion um ein Vielfaches erhöht.

Aus diesem Grund musste der Baum, nach Feststellung des Schadens anlässlich einer Kontrolle am 1. Mai durch den Verein, unverzüglich umgelegt werden.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei darauf hin, dass das Ab- oder Ansägen von Maibäumen eine Straftat ist und selbstverständlich konsequent verfolgt wird. Auch vor der besonderen Gefährlichkeit solcher Aktionen wird gewarnt.

Zeugen, welche Hinweise zur Identität des oder der Täter geben können oder sonstige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Tel. 06581/9155-0 bei der Polizei Saarburg zu melden.

