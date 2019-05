Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Trier (ots)

Am Donnerstag, dem 02.05.2019, kam es um 08:09 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 53, bei Trier-Ehrang, in dem Bereich der Autobahnzufahrt nach Luxemburg. Ein aus Richtung Trier-Biewer kommender PKW-Fahrer geriet auf die Gegenfahrbahn. Dort touchierte er zuerst die Schutzplanken. Im weiteren Verlauf stieß er mit zwei PKW zusammen. Bei dem Unfall wurden zwei Personen leicht und zwei Personen schwer verletzt. Sie wurden in die umliegenden Krankenhäuser verbracht. Die 3 beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Zu dem Zweck der Unfallaufnahme musste die B 53 in dem Streckenabschnitt voll gesperrt werden. Im Einsatz waren die Berufsfeuerwehr Trier, 4 Rettungswagen, 2 Notärzte und die Polizei Schweich.

