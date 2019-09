Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Nach Unfall einfach weggefahren

Neuwied (ots)

Am Dienstag, gegen 16.30 h, bog ein heller Pkw, Typ "Hochdachkombi", vom Frommpfad auf die Berggärtenstraße ein, um weiter in Richtung Dierdorfer Straße zu fahren. Da der Verkehr auf dem Fahrstreifen in Richtung Kirmeswiese stockte, musste er sich dort durchtasten. Dabei touchierte er ein Fahrzeug, das in Richtung Dierdorfer Straße fuhr. Anschließend fuhr der Fahrer weiter, ohne sich um den entstandenen, nicht geringen Schaden zu kümmern. Vom Kennzeichen des flüchtigen Fahrzeugs ist nur die Buchstabenkombination "NR-WW" bekannt. Hinweise zum verursachenden Fahrzeug oder dem flüchtigen Fahrer bitte an die Polizei Neuwied richten.

