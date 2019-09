Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Niederfischbach - Pkw überschlug sich nach Ausweichmanöver vor Marder

Niederfischbach (ots)

Eine 59-Jährige Pkw-Fahrerin wurde bei einem Verkehrsunfall am frühen Dienstagmorgen schwer verletzt. Sie war in ihrem auf dem Dach liegenden Pkw eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Gegen 05:00 Uhr hatte die 59-Jährige die L 280 von Kirchen kommend in Richtung Niederfischbach befahren. Sie wich mit ihrem Pkw einem auf der Fahrbahn liegenden Marder aus und geriet dabei ins Schleudern. Der Pkw überschlug sich und kam rechts neben der Fahrbahn auf dem Dach zum Liegen. Da sich die Fahrzeugtüren nicht mehr öffnen ließen, musste die Feuerwehr die verletzte Frau aus dem Pkw befreien. Die 59-Jährige wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. An dem Pkw entstand Totalschaden. Er musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Der Marder war vermutlich von einem anderem Verkehrsteilnehmer überfahren und getötet worden.

