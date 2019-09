Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Mudersbach - Körperverletzung

Mudersbach (ots)

Am späten Montagabend wurden Verkehrsteilnehmer in der Mudersbacher Industriestraße auf einen verletzten Mann aufmerksam. Der 23-Jährige hatte erhebliche Verletzungen im Gesicht und blutete stark. Da der Mann erheblich Alkoholisiert war, konnte er selbst kaum konkrete Angaben zum Sachverhalt machen. Er wurde zur Behandlung in ein Siegener Krankenhaus gebracht. Es sind vage Hinweise vorhanden, dass der 23-Jährige selbst den Streit angezettelt haben könnte und dann von zwei Männern zusammengeschlagen wurde. Geschädigte oder Zeugen des Vorfalles werden gebeten sich unter 02741/9260 an die Polizei in Betzdorf zur wenden.

