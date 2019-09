Polizei Essen

POL-E: Essen: Konzert am Baldeneysee abgebrochen - 2. Folgemeldung - alle Verletzten auf dem Weg der Besserung, Ermittlungen dauern an

Essen (ots)

45133 E.-Bredeney: Nachdem sich am Abend des 31. August bei einem Konzert am Baldeneysee eine LED-Wand von der Bühne gelöst hatte und in das Publikum gefallen war, hatte die Polizei unverzüglich die Ermittlungen aufgenommen. Am 4. September wurde ein Hinweisportal eingerichtet, bei dem Zeugen Videos und Fotos hochladen konnten. Dieses Hinweisportal wurde am 12. September geschlossen, nachdem dort insgesamt 78 Videos und Fotos eingegangen waren. Diese wertet die Polizei nun aus. Außerdem meldeten sich nach dem 31. August drei weitere Verletzte bei der Polizei, sodass nun insgesamt 31 Personen verletzt wurden. Alle wurden mittlerweile aus den Krankenhäusern entlassen und befinden sich auf dem Weg der Besserung. Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Körperverletzung und hat ein technisches Gutachten in Auftrag gegeben, um herauszufinden, wie es dazu kommen konnte, dass sich die LED-Wand bei einer Windböe löste. /bw

