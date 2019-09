Polizei Essen

POL-E: Essen: Mutmaßlicher Fahrraddieb vorläufig festgenommen

Essen (ots)

45141 E.-Nordviertel: Gestern Abend (13. September, 22:56 Uhr) wurde ein mutmaßlicher Fahrraddieb festgenommen, nachdem er ein Fahrrad am Reckhammerweg gestohlen haben soll. Ein 31-jähriger Zeuge hatte den 37-Jährigen Dieb dabei beobachtet, wie er das Fahrradschloss durchtrennte und anschließend mit dem Rad in Richtung Bottroper Straße floh. Mit seinem PKW verfolgte der Zeuge den Dieb und verständigte die Polizei. Am Autokino nahmen die Beamten den Dieb vorläufig fest. Bei ihm fanden sie diverses Werkzeug. Fahrrad und Werkzeug wurden sichergestellt, der mutmaßliche Dieb nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder freigelassen./ SyC

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr

Pressestelle

Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230)

Fax: 0201-829 1069

E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de





https://twitter.com/Polizei_NRW_E

http://www.facebook.com/PolizeiEssen

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell