Polizei Essen

POL-E: Essen: Mini überschlägt sich bei Unfall auf Frankenstraße - drei Personen verletzt

Essen (ots)

45133 E.-Bredeney: Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag, 12. September, auf der Frankenstraße wurden drei Personen verletzt. Gegen 15.45 Uhr wollte eine 65-jährige Audi-Fahrerin vom Fahrbahnrand in den fließenden Verkehr in Richtung Bredeney fahren. Dabei kollidierte sie mit einem in Richtung Bredeney fahrenden Mini. In Folge des Unfalls überschlug sich der Mini und prallte gegen zwei am gegenüberliegenden Fahrbahnrand geparkte Autos. Die 63-jährige Fahrerin wurde schwer verletzt. Zwei Kinder im Alter von drei und fünf Jahren, die in dem Mini saßen, wurden leicht verletzt. Die Audi-Fahrerin blieb unverletzt. Für die Zeit der Unfallaufnahme war die Frankenstraße bis etwa 17 Uhr komplett gesperrt. /bw

