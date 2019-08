Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Diebstahl auf Autohausgelände- Mehrere Reifen entwendet

Herford (ots)

(sls) In der Nacht zu Donnerstag (15.8.) wurden auf dem Gelände eines Autohauses an der Bielefelder Straße mehrere hochwertige Reifen mit Felgen entwendet. Durch bisher unbekannte Täter wurden im Zeitraum von Mittwochabend um 19:30 Uhr bis um 6:55 Uhr am Donnerstagmorgen eine Zugangsschranke zum Stellplatz aufgebrochen und drei Mercedes Benz Fahrzeuge angegangen. Um die Reifen abmontieren zu können, wurden diese Pkws aufgebockt und anschließend die Reifen mit Felgen entwendet. Bei der Tatausführung wurden zwei der Fahrzeuge noch beschädigt. Anschließend flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Bei dem Diebesgut handelt es sich um 12 hochwertige Reifen (mit Felgen) im Wert von ca. 15.000 Euro. Die Polizei bittet nun Zeugen, die Hinweise zum Diebstahl geben können, sich mit der Polizei Herford (Tel. 05221-8880) in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Herford

Pressestelle Herford

Telefon: 05221 888 1250

E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell