POL-UL: (BC) Schemmerhofen - Mehr Schaden als Beute

Zweimal waren am Wochenende Einbrecher in Schemmerhofen am Werk.

Ulm (ots)

Zwischen Samstagmittag und Montagmorgen machten sich die Täter an einem Gebäude "Am Sportplatz" zu schaffen. Dort hebelten sie ein Gitter weg und schlugen ein Fenster ein. So konnten sie einsteigen und in Schränken und Schubladen nach Barem suchen. Mit erbeutetem Geld flüchteten sie unerkannt. Der hinterlassene Sachschaden beträgt nach ersten Schätzungen rund 1.000 Euro.

In Alberweiler hatten Unbekannte in der Nacht zum Sonntag ein Gebäude in der Röhrwanger Straße im Visier. Auch hier entfernten Unbekannte ein Fenstergitter. Danach brachen sie das Fenster auf und stiegen ein. Sie suchten in mehreren Räumen nach Barem. Sie fanden Geld, mit dem sie unerkannt flüchteten. Der Schaden beträgt etwa 600 Euro.

In beiden Fällen hat die Polizei (Tel. 07392/96300) die Spuren gesichert und die Ermittlungen nach den Tätern aufgenommen. Sie prüft auch, ob die Taten möglicherweise zusammenhängen.

Geschäfte, Gaststätten und andere Gewerbe- und Freizeiträume sind nach polizeilicher Erfahrungen immer wieder Ziele von Einbrechern. Da Fenster und Türen meist die Schwachstellen eines Gebäudes bilden, stehen sie im Fokus der Einbrecher. Ihnen kann die Arbeit erschwert werden, indem Sicherungen installiert werden. Wie man sich außerdem gegen Einbruch und Diebstahl schützen kann, darüber informieren bei den Polizeidienststellen im Land Kriminalpolizeiliche Beratungsstellen. Für die Menschen in Schemmerhofen und Umgebung ist diese unter Tel. 0731/188-1444 zu erreichen. Ergänzend bietet die Polizei Tipps unter www.k-einbruch.de.

