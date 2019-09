Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Dornstadt - Motorradfahrer schleudert

Schwere Verletzungen erlitt ein Biker bei einem Unfall am Sonntag bei Dornstadt.

Kurz nach 12 Uhr hatte sich auf der B10 bei Dornstadt ein Wildunfall ereignet. Deshalb seien zwei Autos auf dem linken Fahrstreifen in Richtung Ulm gestanden. Noch bevor die Fahrer die Unfallstelle absichern konnten, näherte sich von hinten ein Ford, gefolgt von einem Motorrad. Der Fordfahrer bremste und konnte noch halten, berichtet er später der Polizei. Der Motorradfahrer jedoch habe so stark gebremst, dass er beim Ausweichen stürzte. Der 64-Jährige wurde schwer verletzt und musste anschließend in ein Krankenhaus.

Die Polizei mahnt, stets den notwendigen Sicherheitsabstand einzuhalten. Faustregel: grundsätzlich halber Tachowert in Metern, auf schmalen Straßen der ganze Tachowert in Metern. So ließen sich viele gefährliche Situationen und vor allem Unfälle vermeiden. Damit alle sicher ankommen.

