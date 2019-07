Polizei Braunschweig

POL-BS: Augenscheinlich verwirrte Person versuchte Polizeibeamte anzugreifen

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Wilhelmitor-Nord 30.06.2019, 11.20 Uhr

Ein Mann schlug und trat unvermittelt in Richtung der Polizeibeamten und musste bis zum Eintreffen eines Arztes unter hohem Kraftaufwand festgehalten werden.

Am Sonntagvormittag erreichte die Polizei ein Hinweis auf einen 35-jährigen Mann, der am Straßenrand in einem Wohngebiet saß und einen hilfsbedürftigen sowie verwirrten Eindruck erweckte. Die Polizeibeamten konnten zwar anfangs beruhigend auf den Mann einwirken. Doch ohne erkennbaren Grund begann er, unvermittelt und aggressiv gegen die Polizisten vorzugehen.

Um selbst nicht durch Schläge und Tritte verletzt zu werden, wendeten die Beamten unmittelbaren Zwang an und hielten den Mann am Boden fest. Ein hinzugezogener Arzt musste dem noch immer hochaggressiven Mann Medikamente verabreichen, so dass sich dieser schließlich beruhigte und ins Krankenhaus zur weiteren Untersuchung und Behandlung gebracht werden konnte.

Die Polizei eröffnete ein Ermittlungsverfahren wegen des tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte.

