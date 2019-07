Polizei Braunschweig

POL-BS: 16-jährige Radfahrerin nach Unfall mit einem Pkw schwer verletzt

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Heidberg 28.06.2019, 10.35 Uhr

Eine Radfahrerin stieß mit einem anfahrenden Auto zusammen und wurde hierbei verletzt.

Am Freitagvormittag war die 16-Jährige mit weiteren Jugendlichen mit ihren Fahrrädern unterwegs. Am Sachsendamm in Höhe befuhren sie den linken Fahrradweg, der an dieser Stelle in beide Richtungen freigegeben ist.

Als sie dem Straßenverlauf folgend die Einmündung der Autobahnabfahrt Heidberg überquerten, kam es zum Zusammenstoß zwischen der Schülerin und dem Mercedes CLK der 79-jährigen Fahrerin. Bei dem Zusammenstoß wurden nicht nur beide Fahrzeuge beschädigt, sondern die Jugendliche auch noch schwer verletzt. Ein Rettungswagen brachte sie zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus.

Gegen die Autofahrerin wurden Straf- und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

