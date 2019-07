Polizei Braunschweig

POL-BS: Zeugenaufruf nach ungeklärtem Sturz eines Radfahrers

Braunschweig (ots)

Am Dienstag, dem 18.06.2019 gegen 08.20 Uhr, wurde in Braunschweig- Rüningen auf der Thiedestraße ein schwer verletzter Radfahrer auf dem Radweg aufgefunden. Bislang liegen keine Hinweise auf die Verursachung des Sturzes beim Radfahrers vor. Zur Klärung des Unfallherganges werden Zeugen, die Angaben zu dem Unfall machen können, gebeten, sich mit dem Verkehrsunfalldienst unter der Rufnummer 0531/476-3935 in Verbindung zu setzen.

