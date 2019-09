Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Erbach - Mit Schmuck auf der Flucht

In Erbach hat ein Einbrecher aus einem Haus den Schmuck mitgenommen.

Ulm (ots)

Wie die Eigentümer jetzt der Polizei berichteten fehlt der Schmuck, der in einem der Zimmer aufbewahrt war. Auf welchem Weg der Dieb in das Haus im Grubenweg in Dellmensingen gelangte, steht noch nicht fest. Am Samstagnachmittag kehrten die Bewohner aus dem Urlaub zurück und bemerkten die Tat. Die dürfte innerhalb des Monats August begangen worden sein. Die Polizei in Erbach ermittelt jetzt wegen des Einbruchs und sucht den Täter. Dazu hoffen die Ermittler auch auf Hinweise. Sie fragen:

- Wer hat in den vergangenen Wochen im Grubenweg in Dellmensingen verdächtige Personen gesehen? - Wem sind dort Fahrzeuge aufgefallen? - Wer kann sonst Hinweise geben?

Hinweise bitte an die Polizei in Erbach unter der Telefon-Nr. 07305/933950.

Vorbeugung: Die Polizei bietet viele Tipps, wie man sich gegen Einbruch und Diebstahl schützen kann. Dazu gibt es bei den Polizeidienststellen im Land Kriminalpolizeiliche Beratungsstellen. Für die Menschen in Erbach und Umgebung ist diese unter Tel. 0731/188-1444 zu erreichen. Sie informiert kostenlos, unabhängig, produktneutral und kompetent, welche Sicherungen am Haus sinnvoll sind. Ergänzend bietet die Polizei Tipps unter www.k-einbruch.de.

