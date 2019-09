Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Zeuge meldet Unfallflucht

Dank eines Zeugen ermittelte die Polizei am Sonntag in Heidenheim die Verursacherin eines Unfalles.

Ulm (ots)

Gegen 9 Uhr habe der Mann laut Polizeiangaben in der Schloßhaustraße einen Unfall beobachtet und sich das Kennzeichen der mutmaßlichen Verursacherin gemerkt. Die sei beim rückwärts Ausparken mit einem Toyota gegen einen Mercedes gestoßen. Danach sei die Frau ausgestiegen und habe sich den Schaden angeschaut. Im Anschluss sei sie davon gefahren. Die Polizei traf die 38-Jährige Fahrerin an ihrer Wohnanschrift an. Sie habe keinen Schaden gesehen, sagte sie den Beamten. Die schätzen den Schaden am Toyota auf 100 Euro und am Mercedes auf 1.500 Euro.

Tipp der Polizei: Verständigen Sie nach einem Unfall im Zweifel immer die Polizei. Oft sind Schäden nicht auf den ersten Blick erkennbar, aber tatsächlich vorhanden. Ein Schaden zieht auch immer eine Strafanzeige nach sich, sofern dem Geschädigten der Verursacher noch unbekannt ist.

