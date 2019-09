POL-UL: (HDH) Heidenheim - Hilflose Person, Geburt des Kindes gefeiert

Polizeipräsidium Ulm

Eine Anruferin meldete am Samstagabend bei der Polizei einen Mann voller Blut. Bei der Überprüfung der Meldung konnte ein 29-Jähriger an der Kreuzung/Einmündung Wilhelmstraße in Heidenheim angetroffen werden. Der Mann hatte eine stark geschwollene Gesichtshälfte und war völlig blutverschmiert. Ebenfalls war die Person stark alkoholisiert. Nach längerer Überredungskunst durch die Beamten stimmte der Mann endlich zu, mit der RTW-Besatzung in eine Klinik mitzufahren. Der 29-Jährige verstand den Grund der Maßnahme nicht, da er aufgrund seiner starken Trunkenheit sich seiner Verletzungen nicht bewusst war und dazu auch keine Angaben machen konnte. Erst im Klinikum ließ die Wirkung des Alkohols nach und der Mann wurde sich seiner Schmerzen bewusst. Der 24-Jährige hatte die Geburt seines Sohnes wohl in einer Kneipe in der Nähe der Grabenstraße gefeiert. Er konnte sich aber nicht erinnern wie diese Lokalität hieß noch wie seine Verletzungen zustande gekommen sind. Ob er geschlagen wurde oder ob der Mann gestürzt ist bleibt unklar. Der frischgebackene Papa wurde in der Klinik versorgt. Die Ermittlungen dauern an. +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Polizeipräsidium Ulm, Führungs- und Lagezentrum, Polizeiführer vom Dienst (De) Tel. 0731/188-1111, ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de ++++(1648764)

