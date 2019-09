Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - Verkehrskontrolle, Frau fährt mit Tochter unter Alkohol- und Drogeneinfluss

In den späten Abendstunden in der Nacht zu Sonntag befuhr die 42-jährige Frau mit ihrem Renault im Beisein ihrer 10-jährigen Tochter die Biberacher Straße in Richtung Stafflangen. Hier wurde sie einer allgemeinen Personen- und Fahrzeugkontrolle unterzogen. Bei der Überprüfung der 42-jährigen Frau wurde durch die Beamten Alkoholgeruch wahrgenommen. Nach dem freiwillig durchgeführten Atemalkoholtest stellte sich eine Verkehrsuntüchtigkeit heraus. Während der Kontrollmaßnahmen ergab sich zudem der Verdacht auf eine Drogenbeeinflussung. Die Fahrerin räumte ein, dass sie Marihuana konsumieren würde. Die Beamten führten einen Drogenschnelltest durch. Dieser ergab ein positives Ergebnis auf THC und Amphetamin. Daraufhin wurde die Frau in eine nahegelegene Klinik zur Blutentnahme verbracht. Die Fahrzeugschlüssel des Renaults wurden in Verwahrung genommen und der Wagen verkehrssicher abgestellt. Die Fahrerin wird angezeigt und die Führerscheinstelle verständigt. +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Polizeipräsidium Ulm, Führungs- und Lagezentrum, Polizeiführer vom Dienst (De) Tel. 0731/188-1111, ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de ++++(1650022)

