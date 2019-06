Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Tageswohnungseinbrecher erbeuten Schmuck - Polizei bietet "Montagsberatung" an

Bild-Infos

Download

Korschenbroich (ots)

Zwischen 12:50 Uhr und 16:20 Uhr war am Mittwoch (26.06.) an der Friedensstraße in Korschenbroich-Glehn ein freistehendes Einfamilienhaus das Ziel von Wohnungseinbrechern. Um in das Haus zu gelangen, schlugen die Täter die Scheibe der Terrassentür ein. Sämtliche Räume durchwühlten die Einbrecher auf ihrer Suche nach Beute. Die bestand nach ersten Erkenntnissen aus Schmuck. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Einbruch geben können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 02131 300-0 in Verbindung zu setzen.

Am kommenden Montag, dem 01.07.2019, in der Zeit von 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr und von 13:00 Uhr bis 15:30 Uhr, ist die Beratungsstelle der Polizei an der Jülicher Landstraße 178 in Neuss ohne vorherige Anmeldung montags für Sie geöffnet. Falls Ihnen der Weg zu weit ist, können Sie auch gerne die Möglichkeit der telefonischen Beratungen unter 02131 300-25518 für diesen Zeitraum nutzen. Weitere Informationen finden Sie auf der Internetseite der Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw/

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:



Der Landrat des

Rhein-Kreises Neuss als

Kreispolizeibehörde

-Pressestelle-

Jülicher Landstraße 178

41464 Neuss

Telefon: 02131/300-14000

02131/300-14011

02131/300-14013

02131/300-14014

Telefax: 02131/300-14009

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de

Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell