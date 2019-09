Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Tiefenbach - Flugzeugabsturz; Ultraleichtflugzeug stürzt in Acker

Ulm (ots)

Am gestrigen Samstag ist es in der Nähe von Tiefenbach am Federsee zu einem Flugzeugabsturz gekommen. Gegen 12:45 Uhr wurden Polizei und Rettungskräfte von Ersthelfern über das Geschehen informiert. Das Ultraleichtflugzeug war vor dem Absturz zu einem Rundflug von einem Flugplatz im Landkreis Sigmaringen gestartet. An Bord war neben dem 55-jährigen Piloten auch eine 59-jährige Passagierin. Was genau zu dem Absturz führte, ist bislang unklar. Nach den bisherigen Erkenntnissen der Ermittler der Kriminalpolizei Ulm und der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchungen touchierte die Maschine einige Bäume in der Nähe der Absturzstelle und stürzte schlussendlich in einen Acker. Bei dem Absturz wurde die 59-jährige Frau tödlich verletzt. Der Pilot zog sich schwere Verletzungen zu und wird aktuell in einer Klinik medizinisch betreut. Das Flugzeug wurde total beschädigt. Der Sachschaden liegt im hohen fünfstelligen Bereich.

