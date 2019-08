Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Polizei sucht Zeugen

Am frühen Samstagmorgen kommt es bei einer Schule in der Römerstraße zu einer Brandstiftung.

Ulm (ots)

Am Samstagmorgen wurde kurz nach ein Uhr der Löschzug der Heidenheimer Feuerwehr zu einem Brand beim Werkgymnasium geschickt. Vor Ort stellten die ersten Einsatzkräfte des Rettungsdienstes und der Feuerwehr einen brennenden Papiercontainer an der Schule fest. Der vom Brandherd aufsteigende Rauch zog unter anderem über die Lüftungsanlage in die Schule und löste dort den Brandalarm aus.

Die Feuerwehr konnte den Containerbrand schnell löschen.

In diesem Zusammenhang hofft die Heidenheimer Polizei, Telefon 07321 322 0, auf Zeugenhinweise: Die ersten Einsatzkräfte sahen an der Brandstelle mehrere Jugendliche, die unerkannt wegrennen konnten.

Die Sachschäden können derzeit noch nicht beziffert werden, die Lüftungsanlage und die Innenräume der Schule bedürfen noch einer Überprüfung, ob sie durch Rußantragungen in Mitleidenschaft gezogen wurden.

