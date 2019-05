Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (344/2019) Mini Cabrio in Barterode im Vorbeifahren erheblich beschädigt - Verursacher flüchtet von der Unfallstelle

Adelebsen, Ortsteil Barterode, Adelebser Weg Nacht zu Sonntag, 26. Mai 2019

ADELEBSEN (jk) - Im Adelebser Weg in Barterode (Landkreis Göttingen) ist in der Nacht zu Sonntag (26.05.19) ein am Fahrbahnrand geparktes Mini Cooper Cabrio von einem anderen Fahrzeug im Vorbeifahren erheblich beschädigt worden.

Bei der Berührung wurde die komplette Fahrerseite des Wagens zerkratzt und der Außenspiegel abgerissen. Die Höhe des entstandenen Schadens beläuft sich nach ersten Schätzungen auf mindestens 3.000 Euro. Von dem Verursacher fehlt bislang jede Spur.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Göttingen unter Telefon 0551/491-2115 entgegen.

