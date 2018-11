POL-PDLU: Gescheiterter Trickdiebstahl

Speyer (ots) - 09.11.2018, 12:00 Uhr

In einem Seniorenheim in Speyer gab sich ein Mann als Heizungsmonteur aus um in die Wohnung einer 90jährigen zu gelangen. Dort ging er an die Heizung im Schlafzimmer und schickte die 90jährige in die Küche um das Wasser aufzudrehen. Da das der rüstigen Rentnerin komisch vor, ging sie umgehend ins Schlafzimmer zurück. Der Mann war vom Erscheinen der Rentnerin so überrascht, dass er die Wohnung ohne irgendwelche Handlungen auszuführen verließ. Entwendet wurde nichts, der Mann wird beschrieben als kräftig(dicker Bauch), ca. 60 Jahre alt. Er trug normale Kleidung

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Ludwigshafen

Pressestelle

Polizeiinspektion Speyer

Telefon: 06232-137-253 (oder -0)

E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell