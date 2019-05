Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (343/2019) Achtung: A7 in Richtung Kassel ab der AS Seesen wegen Fahrbahnsanierungsarbeiten voll gesperrt

Göttingen (ots)

SEESEN (jk) - Wegen notwendiger Fahrbahnsanierungsarbeiten ist die A 7 in Fahrtrichtung Kassel seit heute Vormittag (29.05.19) 10.50 Uhr zwischen den Anschlussstellen Seesen und Northeim-Nord kurzfristig voll gesperrt. Der Verkehr in Richtung Süden wird ab der AS Seesen umgeleitet.

Für weitergehende Auskünfte zum Umfang sowie der geplanten Dauer der Arbeiten steht der Pressesprecher der VIA Niedersachsen Steffen Schütz unter Telefon 030/69808717 zur Verfügung.

