Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr - Zeugen gesucht

Stuttgart-Süd (ots)

Beim Überfahren von mehreren Pflastersteinen, die Unbekannte am Samstagabend (11.05.2019) auf die Böblinger Straße gelegt hatten, entstand an einem Pkw ein Sachschaden in Höhe von zirka 5.000 Euro. Eine 45-jährige Frau befuhr gegen 21.50 Uhr mit ihrem Pkw Honda die Böblinger Straße in Richtung Vaihingen, als sie auf Höhe der Hausnummer 300 plötzlich einen lauten Schlag hörte und im Rückspiegel sah, dass sich das linke hintere Rad von ihrem Fahrzeug gelöst hatte. Der Frau gelang es, ihr Fahrzeug sicher abzubremsen und anzuhalten. Anschließend stellte sie fest, dass bislang Unbekannte 15 bis 20 Steine auf beiden Fahrbahnen verteilt hatten. Das Fahrzeug der Frau musste abgeschleppt werden. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903300 mit den Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 3 Gutenbergstraße in Verbindung zu setzen.

